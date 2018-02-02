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Taraftarın 'Mehmetçik selamı' 15 bin TL ile cezalandırıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son maçta Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının ve futbolcuların Mehmetçik selamı ile Afrin’deki askere destek vermesi üzerine maçın geç başlaması nedeniyle Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Evkur Yeni Malatyaspor’a 15 bin TL ceza vermesi karşısında duruma tepki göstererek, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüştüğü öğrenildi.

Taraftarın Mehmetçik selamı 15 bin TL ile cezalandırıldı

02 Şubat 2018 00:02

Süper Lig'in 19. haftasında geçtiğimiz 28 Ocak Pazar günü Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç düdüğüyle birlikte taraftarlar bir dakika boyunca asker selamı vererek, Afrin’deki Mehmetçiğe destek verdi. Taraftarların bu desteğine sahada bulunan futbolcularda katılarak Mehmetçik selamı vermişti.

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz Pazar günü Yeni Malatya Stadı’nda oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor’a vermiş olduğu ceza kalemlerinden birisini taraftarın ve futbolcuların Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatına destek ve moral vermek için 1 dakikalık Mehmetçik Selamı göndermesi nedeniyle maçın geç başlaması oluşturdu. PFDK’nin kararında bu durum şu şekilde yer aldı: “Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına”

PFDK kararlarının açıklanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşerek sert bir ifadeyle tepkisini dile getirdiği ve Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na da tepkisini de ilettiği öğrenildi. Tüfenkci’nin ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu konuda bir açıklama beklediğini ilettiği de öğrenildi. 

 

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