Taraftarla tartışan Boutaib’e yönetimden uyarı

Bu sezon henüz golle tanışamayan Evkur Yeni Malatyaspor'un Faslı futbolcu Khalid Boutaib’e 1-0 kaybedilen Atiker Konya maçının sonlarına doğru kendisine tribünden gösterilen tepkiye aynı şekilde tepkiyle karşılık vererek, bu davranışıyla maçın önüne geçmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin Khalid’in davranışın bir kez daha tekrarlanmaması uyarısında bulunduğu ifade edildi.

Yönetimin Faslı futbolcuya, “Taraftar her zaman haklıdır. Onlar bizim en büyük itici gücümüz. Konya maçındaki kötü oyuna gösterilen tepki gayet kibar ve haklıydı. Hiçbir futbolcumuzun taraftara kızmak ya da farklı bir davranışta bulunmak gibi bir lüksü olamaz. Futbolcu profesyoneldir, işler kötü gittiğinde tribünleri duymayacak ve sadece işine konsantre olacak” dediği öğrenildi.

Mehmet Türel

