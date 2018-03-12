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Taraftarlar bir anda sahaya girdi

Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan mücadelede son dakikalara girilirken, taraftar bir anda sahaya indi.

Taraftarlar bir anda sahaya girdi

12 Mart 2018 20:08

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Eskişehirspor-Altınordu mücadelesi gergin anlara sahne oluyor. Altınordu maçı 3-2 önde götürürken, 2 Altınordulu oyuncunun yerde kalması üzerine sahaya sağlık görevlileri girdi. Daha sonra sedye istenmesi üzerine Eskişehirsporlu taraftarlar kasıtlı olarak dakika geçirildiğini iddia ederek tepki gösterdi. Oyuncunun sedyeye yatmaktan vazgeçmesi üzerine sahada gerginlik artarken, taraftarlar sahaya indi. Araya giren güvenlik güçleri sahadaki taraftarı yeniden tribüne gönderdi.  

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan
 

Etiketler: saha, taraftar

 

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