Taraftarlar bir anda sahaya girdi

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Eskişehirspor-Altınordu mücadelesi gergin anlara sahne oluyor. Altınordu maçı 3-2 önde götürürken, 2 Altınordulu oyuncunun yerde kalması üzerine sahaya sağlık görevlileri girdi. Daha sonra sedye istenmesi üzerine Eskişehirsporlu taraftarlar kasıtlı olarak dakika geçirildiğini iddia ederek tepki gösterdi. Oyuncunun sedyeye yatmaktan vazgeçmesi üzerine sahada gerginlik artarken, taraftarlar sahaya indi. Araya giren güvenlik güçleri sahadaki taraftarı yeniden tribüne gönderdi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan

