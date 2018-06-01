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Taraftarlar, Elazığspor için yürüdü

Elazığspor taraftarları takımın içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek için yürüdü.

Taraftarlar, Elazığspor için yürüdü

01 Haziran 2018 00:29

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor’da taraftarlar, takımın içinde bulunduğu durum nedeniyle yürüyüş yaptı. Öğretmenevi önünde başlayan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşte taraftarlar sloganlar attı. Zaman zaman maytap patlatan bazı taraftarlara, çevik kuvvet ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Elazığspor Efsaneler Taraftar Grubu Başkanı Serkan Çayır, “Elazığspor olarak her sene aynı senaryoyu izliyoruz. Sahipsizlik, ilgisizlik yine hat safhada. Elazığ’da ve il dışında yaşayan zengin, Elazığspor’u alacak iş adamlarımız varken, maalesef onlar da sessiz kalıyor. Elazığspor için çırpınan, mücadele eden sadece Elazığspor taraftarıdır. Her yılı aynı sıkıntıları yaşamaktan bıktık. Paralı bir başkan görmedik, sizlerin de bildiği bu belirsizlik devam ederken, diğer taraftan futbolcularımız tek tek sözleşmelerini feshederek Elazığspor’a veda ediyor” dedi.
Küskünlüklerin bir tarafa bırakılması gerektiğini dile getiren Çayır, “Birlik beraberlik içerisinde herkesin taşın altına elini koymasını istiyoruz. Seçim dönemi Elazığspor’u reklam malzeme yapanların, seçimden sonra da Elazığspor’u sahiplenmelerini istiyoruz. Biz taraftar grupları olarak ekonomik güçlü olan, futboldan anlayan ve takımımızı bu çıkmazdan kurtarıp başarıya taşıyacak bir yönetimin acil şekilde kurulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.  

Hüseyin Kabukçu - Mücahid Kantarcıoğlu
 

 

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