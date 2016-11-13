İnegöl Kurtuluş Amatör Spor Kompleksinde oynanan ve İnegöl temsilcisi Gençlergücü’nün 85. dakikada Muhammet’in attığı golle 1-0’lık galibiyeti ile sona eren maçın ardından, Gürsu Yenidoğanspor cephesinde hakeme tepki vardı. Maçın ardından soyunma odasına giden hakem triosuna tepkilerini sürdüren Gürsu Yenidoğansporlu taraftarlar, hakem odasına girmek istedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öfkeli taraftar grubunu yatıştırmakta güçlük çeken emniyet ekiplerine takviye ekip gelerek destek verirken, sakinleşmeyen grubu polis biber gazı sıkarak tesislerin dışına aldı. Verdikleri kararlarla Gürsu Yenidoğanspor’luların tepkisini çeken hakem triosu, polis eşliğinde İnegöl’den ayrıldı.