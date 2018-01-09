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Taraftarlar, Malatyaspor’u kampta da yalnız bırakmadı

Malatyalı taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor’u kamp yaptığı Antalya’da da yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, Malatyasporu kampta da yalnız bırakmadı

09 Ocak 2018 23:57

Antalya Malatyalılar Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANTMASİAD) Başkanı Garip Doğan ile yönetimi, Anadolu Birliği Genel Başkanı Bedri Yalçın ve beraberindekilerle birlikte Evkur Yeni Malatyaspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Futbolculara antrenman sonrası tatlı ikram eden Başkan Bedri Yalçın ve Garip Doğan, daha sonra sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi. Malatyalılar olarak E.Y. Malatyaspor ile gurur duyduklarını belirten Bedri Yalçın, "Antalya'da yaşayan Malatyalılar olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri gururla takip ediyoruz. 4 senede birçok başarıya imza attınız ve bundan sonra da Süper Lig'de bir çok başarıları elde edeceğinizden zerre şüphe duymuyoruz. Bu zorlu yolda yanınızdayız, sizinleyiz. Özellikle de şu anda Antalya'da olmanız münasebeti ile sizden sorumluyuz ve tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız” dedi.

Gevrek: “Biz hep birlikte çok daha güçlüyüz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise, “Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor hepimizin. Başarı birlik ve beraberlikle çok daha anlamlı oluyor. Takım gücünü taraftardan alıyor. Malatyalı hemşehrilerimiz de bunun farkında. Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmıyorlar. Eksik olmasınlar. Sizlere, şahsınıza ve tüm Türkiye hatta dünyadaki bütün Malatyalılara teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte çok daha güçlüyüz" diye konuştu.

 

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