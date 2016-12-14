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Taraftarlar tek yürek oldu: Vodafone Arena’ya koştu

4 büyüklerin taraftarları Beşiktaş - Kayserispor maçını Vodafone Arena’da kol kola izledi. Taraftarlar bu kez cumartesi günü Çevik Kuvvet’e yapılan hain saldırı için bir araya geldi.

Taraftarlar tek yürek oldu: Vodafone Arenaya koştu

14 Aralık 2016 20:56
Taraftarlar tek yürek oldu: Vodafone Arena’ya koştu - Tıkla İzle

Sarı-kırmızılı, bordo-mavili, sarı-lacivertli, yeşil-beyazlı taraftarlar Vodafone Arena’ya siyah-beyazlı taraftarların evine akın etti. Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş’ın Kayserispor’u konuk ettiği maç tarihi anlara tanık oluyor.

TÜRK FUTBOL TARİHİ ADINA İLKLER YAŞANIYOR

Vodafone Arena’ya tüm renkten bütün takımların taraftarlarının gelmesi güzel görüntüler ortaya çıkarırken, özellikle aralarında ezeli rekabet olan 4 büyüklerin taraftarlarının kol kola stada gelmesi Türk Futbol Tarihi’nin sayfalarına geçti. Vodafone Arena’da genelde deplasman tribününde takımlarını destekleyen Beşiktaş dışındaki taraftar grupları bu kez Beşiktaş taraftarlarıyla beraber tribünde yerlerini alacak.

“EBEDİ DOSTLUK”

Kol kola yürüyerek Vodafone Arena’ya gelen Beşiktaşlı, Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir taraftar grubu, “Barış için vatanın ve milletin bu zor gününde hep beraber birliğimizi, dirliğimizi göstermek amacıyla ezeli rekabeti ebedi dostluğu burada yaşatıp güzel bir an yaşamak istiyoruz” diye konuştular.

“KANIMIZ BOZUK DEĞİL, ARAMIZ BOZUK”

Galatasaray formasıyla Vodafone Arena’ya gelen bayan taraftarlardan Nihan Alkan ise, “Kanımız bozuk değil sonuçta, aramız bozuk. Böyle bir günde rengin hiç önemi olmayacağı için kol kola maç izleyeceğiz ve sonuna kadar Beşiktaş diye de bağıracağız” dedi.

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçını renk ayırt etmeksizin 15 bine yakın taraftarın izlemesi bekleniyor. Karşılaşmadan elde edilecek maddi gelir ise 10 Aralık Cumartesi günü hain saldırıda şehit olan polislerimiz ve vatandaşlarımızın ailelerine verilecek.

Etiketler: 4 büyüklerin taraftarları, Beşiktaş Kayserispor maçı, kol kola, Vodafone Arena


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