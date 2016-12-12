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Taraftarlar teröre karşı bir arada

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursasspor taraftarları başta olmak üzere birçok takım taraftarı hain terör saldırısını lanetleyerek, patlamanın gerçekleştiği noktaya gitti.

Taraftarlar teröre karşı bir arada

12 Aralık 2016 20:58

Akşam saatlerinde Beşiktaş Köyiçi meydanında toplanmaya başlayan siyah-beyazlı taraftarlar, cumartesi günü gerçekleşen hain terör saldırısını lanetledi. Köyiçi meydanında toplanan binlerce taraftarlar, saat 19.23’e kadar Türk bayrağı ve terörü lanetleyen pankartlar açarak sloganlar attı ve terörü lanetledi. Ayrıca taraftarların çevre güvenliğini sağlayan polis memurlarına da karanfil verdiği gözlendi. Beşiktaş taraftarının yanı sıra, yürüyüşe Galatasaray, Fenerbahçe, Bursasspor ve birçok Anadolu kulüplerinin taraftarı katıldı. 19.23’de Köyiçi meydanından hareket eden binlerce taraftar, Dolmabahçe caddesinden pankartlar açıp sloganlar atarak, yoğun yağış altında cumartesi günü gerçekleşen hain terör saldırısının gerçekleştiği noktaya yürüdü. Trafikte birçok sürücü de korna çalarak taraftara destek verdi.

Hain saldırının gerçekleştiği Vodafone Arena'nın yanına gelen taraftalar hep bir ağızdan 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Birlik beraberlik mesajı veren taraftalar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sloganlar atarak dağıldı. 

Kaan Ülker - Uygar Aydın


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