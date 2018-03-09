Taraftarlardan Ali Koç’a destek

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç heyecanı gün geçtikçe artıyor.

Taraftarlar, bastırdıkları stickerları buldukları her yere yapıştırarak, sosyal medyada '#AliKoçHerYerde' etiketiyle paylaşıyor. Fenerbahçe taraftarlarının, 'Tam Zamanı Şimdi Platformu' adıyla kurduğu bu oluşumla Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'a desteklerini bildiriyor. Taraftarların kendi aralarında bütçe oluşturup çalışmalar yürüttüğü söz konusu platforma binlerce sticker talebi ve mesaj gelmekle beraber, bazı taraftarlar da kendi maddi imkanlarıyla sticker ve broşür bastırıp, çevre illerde dağıtarak bu oluşuma destek oluyor.

Ozan Buğra Koşar

