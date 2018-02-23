Taraftarlardan Gomis’e pankartlı destek

Galatasaray’da attığı gollerle ve gösterdiği davranışlarla taraftarın sevgilisi olan Bafetimbi Gomis’e Bursaspor maçında da destekler sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında yaşadığı baygınlık olayından sonra herkesi korkutan Gomis’e özel pankart açtı. Gomis’in gol sevinç fotoğrafının olduğu pankartta ‘Braveheart’ yani ‘Cesur yürek’ yazıyordu. Taraftarlar ayrıca maçtan önce Fransız futbolcuya tezahüratlarıyla da yanındayız mesajı verdi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

