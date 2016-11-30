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Taraftarlardan Kweuke’ye Fransızca moral

Çaykur Rizespor’un bugün yaptığı antrenmanda taraftarlar, dün eşinin geçirdiği kaza sonucu henüz doğmamış ikiz bebeklerini kaybeden golcü oyuncu Kweuke’ye, Fransızca "Geçmiş olsun, seninleyiz Kweuke" yazılı pankartlarla moral verdiler.

Taraftarlardan Kweukeye Fransızca moral

30 Kasım 2016 19:08

Çaykur Rizespor, İnegölspor ile oynayacağı kupa maçı öncesinde, dün eşinin geçirdiği kaza sonucu henüz doğmamış ikiz bebeklerini kaybeden golcü oyuncu Kweuke’siz antrenman yaptı.

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman öncelikli gündemlerinin Kweuke’nin bir an evvel hastanede tedavi gören eşini görmeye gitmesi olduğunu dile getirdi.

Karaman, “Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekilleri, kulüp başkanımız, Türkiye’deki diğer kulüplerin yöneticileri, taraftarımız inanılmaz bir şekilde ilgi ve alaka gösterdiler. Kweuke aslında bunları kendi ağzından çok söylemek isterdi fakat durumu iyi değil. Eşi komadan çıkmış vaziyette. Kazaya sebep olan kişi kaçmış, taksi şoförü de yaralı hala. Burada önceliğimiz oyuncumuzun bir an evvel eşini görebilmesi. Buradan Dışişleri Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum yakinen olayla ilgileniyorlar. Oyuncumuzun da arzusu inşallah bir an önce vize işlemlerini hallederek eşinin yanına gidebilmek” ifadelerini kullandı.

PANKART ASTILAR

Kweuke’nin eşinin geçirdiği kazayı duyan taraftarlar tesislere gelerek üzerinde Fransızca ‘Geçmiş olsun, Seninleyiz Kweuke’ yazılı pankartlar astı. Taraftara duyarlılığı için teşekkür eden Karaman, “Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hemen olayı duyar duymaz buraya gelerek Leo’ya geçmiş olsun yanındayız yazılı pankartı asmaları güzel. Böyle günde birlikte olmamız gerekiyor. Belki futbol takımı olarak ligde şehrimizin taraftarının istediği durumda değiliz ama bu ayrı bir şey. Bir şanssızlık var. Adana maçında öyle bir kaza geçirdi ki, büyük bir kazaydı. 8 aylık bir sakatlık süreci oldu sonra kazayı geçirdi en sonda bu. Ülkemizde böyle bir şanssızlık var. Bakıyorsunuz yanan öğrencilerimiz, inşallah artık pozitif günlere doğru gideriz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: çaykur rizespor


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