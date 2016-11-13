Osmaneli İlçe Stadı’nda oynanan Bilecik 1. Amatör Ligi 8’inci hafta müsabakasının açılış maçı olan Osmaneli Gençlerbirliğispor - Bilecikspor maçının 60. dakikasında iki takımın taraftarı arasında gerginlik başladı.Osmanelili sporseverlerin Bilecikspor seyircisinin bulunduğu alanda doğru saldırmaları sonrasında, olaydan korkan bir köpek kendisini sahaya attı. Futbolcular olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken Bilecikspor Kalecisi Hakan Dura, korkan ve sahaya giren köpeği kendisine doğru çağırıp severek tasmasından yakaladı. Bunu gören ev sahibi takım oyuncusu köpeği kucaklayarak sahanın dışına çıkardı.

Cem Kaan Toka

BİLECİK