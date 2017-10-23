Özel Deva Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden İlayda Özdemir, sağlık açısından bir çok faydası bulunan tarhun bitkisinden diş macunu ve pastil üretti. İlayda Özdemir’in Tarhun Özütlü Diş Macını ve Pastil" projesi, 19-21 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen Tübitak Proje ve STEM yarışmasında, Türkiye birinciliğini kazandı. 561 projenin başvuru yaptığı yarışmaya, ilk 50 arasına girerek davet edilen Deva Okulları’nın 2 projesinden biri olan “Tarhun Özütlü Diş Macunu Ve Pastil” projesi jüri tarafından tam not aldı.