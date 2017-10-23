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Tarhun bitkisinden diş macunu ve pastil üretti

Gaziantep’te bir lise öğrencisi, tarhun bitkisinden diş macunu ve pastil üretti. Lise öğrencisi İlayda Özdemir’in hazırladığı proje, TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye birinciliğini elde etti.

Tarhun bitkisinden diş macunu ve pastil üretti

23 Ekim 2017 14:50

Özel Deva Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden İlayda Özdemir, sağlık açısından bir çok faydası bulunan tarhun bitkisinden diş macunu ve pastil üretti. İlayda Özdemir’in Tarhun Özütlü Diş Macını ve Pastil" projesi, 19-21 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenen Tübitak Proje ve STEM yarışmasında, Türkiye birinciliğini kazandı. 561 projenin başvuru yaptığı yarışmaya, ilk 50 arasına girerek davet edilen Deva Okulları’nın 2 projesinden biri olan “Tarhun Özütlü Diş Macunu Ve Pastil” projesi jüri tarafından tam not aldı.

Etiketler: diş macunu, tarhun

 

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