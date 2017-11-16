Tarih dersini tarihi mekanları gezerek işliyorlar

TEV Orhan Çetin Fen Lisesi öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve ilçenin tarihi eserlerini ve tarihi şahsiyetlerini genç nesillere daha iyi tanıtmayı hedefleyen "Bize her yer derslik" projesi kapsamında tarih dersini Gazi Turhan Bey Camisi ve Türbesi'nin bahçesinde işledi.

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Güney, proje hakkında bilgi vererek, "Gazi Turhan Bey Türbesi ve hayatı fen lisesi öğrencilerimizle tanımaya çalıştık. Projemizdeki amaç, özellikle yeni yetişen nesillerin bu toprakları bize vatan olarak bırakanların ne bedel ödendiğini hatırlamalarına yardımcı olan bir projedir. Tarihimize kültürümüze sahip çıkar ilelebet bu toprakları bize vatan olarak kalır" ifadelerine yer verdi.

Fen Lisesi Tarih Öğretmeni İhsan Dinç, "Bu tarihi mekanda öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Gazi Turhan Bey ve bu toprakları bize bırakan buraları yurt haline getiren şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ile andık. Türk tarihini gençlere anlatmanın, sevdirmenin mutluluğunu yaşadım" dedi.

Gazi Turhan Bey'in hayatı

Gazi Turhan Bey, Padişah 1. Murat Han tarafından Paşayiğit Bey'e yurt olarak verilen Kırkkavak köyünde doğmuştur. Gazi Turhan Bey Sultan 2. Murat Han'ın damadı Fatih Sultan Mehmet Han'ın eniştesi Paşayiğit Beyin oğludur. Bir diğer ünvanı da Mora Fatihi'dir. Yunanistan'ın kademe kademe fethinde en büyük rolü oynayan Serhat Beylerinin Türk Akıncı Kumandanıdır. Gazi Turhan Bey'in ilk görevi Karadeniz Sahilindeki Bizans şehirlerini zapt etmek olarak belirlenmiştir. Teselya, Mora, Varna savaşlarında da büyük başarılar göstermiştir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında Bizans İmparatoru'nun Mora'da bulunan kardeşine askeri yardım göndermesini engelleyerek İstanbul'un fethinde büyük katkısı olmuştur. Gazi Turhan Bey'in mezarı ve mescidi Uzunköprü ilçesi Kırkkavak köyündedir.

Sercan Ülgen

