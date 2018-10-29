Tarihi açılışa saatler kaldı...

İstanbul'daki yeni havalimanının açılışına saatler kala alandaki hazırlıklar tamamlandı. 2015 yılından beri devam eden inşaat aşaması, 7 gün 24 saat esasıyla vardiyeli olarak gerçekleştirildi. Aralıksız çalışma sonucu ilk fazı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan yeni havalimanının resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılış töreni saat 16.00'da başlayacak. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı açılış törenine yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösteriyor. Günler öncesinden akredite olan onlarca basın mensubu, sabah saatlerinden itibaren tören alanına gelerek tarihi anları görüntülemek üzere basın trüüinindeki yerlerini aldı.

TARİHİ AÇILIŞA BİRÇOK ÜLKE LİDERİ KATILACAK

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önemli havalimanlarından biri olması beklenen yeni havalimanının açılışına birçok dünya lideri de katılacak. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vui, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdi, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratuek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve çok sayıda davetli tarihi ana şahitlik yapacak.

İLK SEFER ANKARA'YA DÜZENLENECEK

Açılış töreninin ardından ilk sefer, 31 Ekim günü saat 11.30'da Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirilecek. THY, ilk seferini bünyesindeki en büyük yolcu uçağı olan 349 kişi kapasiteli Boeing 777-300 tipi geniş gövdeli uçakla icra edecek. İkinci sefer ise yine Boeing'in 737-800 tipi uçağıyla Kıbrıs Ercan Havalimanı'na yapılacak. İstanbul yeni havalimanına ilk iniş yapacak uçak ise, saat 14.15'de Ankara-İstanbul seferini yapan uçak olacak. THY, ilk aşamada İstanbul yeni havalimanı iç hatlarda Ankara, İzmir, Antalya; dış hatlarda ise Kıbrıs Ercan ve Bakü'ye karşılıklı olmak üzere birer sefer gerçekleştirecek. Seferler zamanla kademeli olarak attırılacak.

İstanbul yeni havalimanına ulaşımı ise ihaleyi kazanan Otobüs A.Ş sağlayacak. Otobüs A.Ş, İstanbul'un 18 noktasından 150 lüks otobüsle havalimanına her gün binlerce yolcu taşıyacak.

RAKAMLARLA İSTANBUL YENİ HAVALİMANI

İstanbul yeni havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olarak büyük bir uçuş ağının merkezi olacak. Dünyada en fazla noktaya uçuş yapılan İstanbul'u küresel havacılık pazarının en önemli merkezlerinden biri haline getirecek yeni havalimanı, kentin kuzeyinde 76,5 milyon metrekarelik bir alana inşa ediliyor. İstanbul yeni havalimanı, 100'e yakın havayolu şirketine ev sahipliği yapıp, 300'den fazla noktaya ulaşım imkanı sunacak. Birbirinden bağımsız 6 pist, 500 uçak kapasitesi ve 70 bin araçlık açık-kapalı otoparkı ile yıllık 200 milyon yolcu ağırlayabilecek. Böylece dünyanın en büyük havalimanı olma unvanına sahip olacak.

İLK FAZDA 90 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanı terminali olan İstanbul yeni havalimanı, ilk fazda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Birbirinden bağımsız operasyon gerçekleştirilebilen 3 bin 750 metre ve 4 bin 100 metre uzunluğundaki iki adet paralel pistiyle hizmet verecek.

Son teknolojiyle donatılan havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. 60 metrede bir sabit kameralar, 360 metrede bir PTZ kameralar, 720 metrede termal kameralar bulunacak. 9 bin akıllı kamerayla 8 kusurlu hareket tanımlandı. Öte yandan yeni havalimanında ilk etapta 35 pasaport kontrol noktalarında olmak üzere toplam 310 emniyet mensubu görev yapacak. Havalimanının dış çevre güvenliği ise jandarma tarafından sağlanacak.

Tüm fazlar tamamlandığında bir adet iç hat, 4 adet dış hat olmak üzere 5 adet iskele bloğu bulunacak terminal binasında 77 adet yolcu biniş kapısı, 143 adet yolcu köprüsü ile birlikte dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 tipi süper jumbo uçaklar da dahil olmak üzere tüm uçak tiplerine hizmet verebilecek. Terminal binasına aynı anda 114 adet dar gövde uçak yanaşabilecek.