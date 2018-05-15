Tarihi Akdamar Adası’na ziyaretçi akını

Kentin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nı çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Mayıs ayında yeşile bürünen ada, doğasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Van Gölü’nün eşsiz maviliği, ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmayan doğa tutkunları, doyumsuz manzaranın keyfini çıkarıyor.

İHA muhabirine açıklama yapan ziyaretçilerden Sıracettin Ağır, huzur ve güven ortamının sağlanmasının yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisini arttırdığını belirtti. Ağır, “Şu an yağmur olmasına rağmen ada baya bir hareketli. İnsanların buraya akın etmesi çok güzel. Bölgede bir huzur ve güven var. Artık özgüven içinde yaşayabilecekleri bir memleket ortamı olmuştur” dedi.

“BU KADAR YEŞİL OLABİLECEĞİNİ HAYAL ETMİYORDUM”

Van’a ilk defa geldiğini söyleyen Ceyda Taş Polatoğlu ise “Şehrin içini hiç gezmemiştim. Van yıllardır çok merak ettiğim bir şehir. Sadece adada kiliseyi zannediyordum, ama o kadar güzel ağaçlar var ki bu kadar yeşil olabileceğini hayal etmiyordum. Çok etkilendik, çok güzel. Geldiğim günden beridir fotoğraf çekiyorum ve çektiğim fotoğrafları arkadaşlarıma gönderiyorum. Ben sanırım birkaç kez daha Van’a geleceğim” diye konuştu.

“İNANILMAZ GÜZEL BİR TABİATI VAR”

Akdamar Adası’nın güzel bir tabiatı olduğunu dile getiren ziyaretçi Hakan Diler de, adada tarihi güzelliklerin bozulmaması, adanın değerini artırdığını söyledi. Türk vatandaşlarının bölgeyi mutlak suretle görmesi gerektiğini öneren Diler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabiat güzelliği ise buranın en büyük zenginliğidir. Aynı şekilde tarihi eserlerinin de kısmen bozulmamış olması, buranın değerini yükseltiyor. Burası için toplumda bir ön yargı var, ama mutlak suretle doğuyu bütün Türk vatandaşlarının görmesi gerekiyor.”

Daha önce planları arasında hep Van’ı gezmek olduğunu dile getiren Jale Bulayır isimli gezgin ise, “Adayı harika buldum. Buraya çok gelmek istiyordum ve iyi ki geldim. Buraya gelmeden hiçbir yorum yapmadım, güzel olacağını düşündüm ve bundan hiç yanılmadım. Van’ın insanlarını ve doğasını sevdim. İnşallah bütün eserlerimizi bozmadan, restore eder, korumaya alırız” şeklinde konuştu.