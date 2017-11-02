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Tarihi bina alevlere teslim oldu

Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. dereceden koruma altına alınan 400 yıllık bina, alevlere teslim oldu.

Tarihi bina alevlere teslim oldu

02 Kasım 2017 20:55
Tarihi bina alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Çankaya’da Aziziye Mahallesi Kuloğlu Sokak’ta bulunan tarihi binada saat 18.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar ellerindeki hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangına hızla müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye erlerinin hummalı çalışması sonucu söndürülse de, tarihi bina kullanılamaz hale geldi.
Yanan tarihi binayı Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı’nın Rum sahiplerinden satın aldığı, şimdiki sahiplerinin ise Kınacı’nın torunları Şakir Abdullah Kınacı ve Nevin Erikenel olduğu öğrenildi.  

Musa Erdoğan
 

 

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