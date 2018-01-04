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Tarihi bina çöktü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Yüksek Yörükoğlu Sokak'ta bulunan ve Halil İbrahim Özen'e ait olan 'tescilli yapı' niteliğindeki tarihi bina dün akşam saatlerinde yoğun yağmur sonucu çöktü.

Tarihi bina çöktü

04 Ocak 2018 15:22

Bayramiç ilçe merkezinde bulunanm ‘tescilli yapı’ niteliğindeki tarihi bina dün akşam saatlerinde çöktü. Büyük çatlakları olan ve hemen önündeki elektrik direği sayesinde ayakta duran tarihi bina, sonunda yoğun yağmurun da etkisiyle yıkıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Camikebir Mahallesi Yüksel Yörükoğlu Sokak’taki Halil İbrahim Özen'e ait bina, sit alanı içinde yer aldığı ve tescilli yapı niteliği taşıdığı için hiçbir işlem yapılamıyordu. Etrafa dağılan ve devrilen parçalar nedeniyle sokak uzun süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olayın yaşandığı sokakta bulunan esnaf, ne olduğunu anlamadan büyük bir gürültüyle dışarıya fırladıklarını ve büyük korku yaşadıklarını dile getirdi.

Yıkılan binanın hemen yanında bulunan, Fikret Avcılar ve oğlu Emre Avcılar'a ait lokantada hasar oluşurken, çevredeki bazı dükkanların da camları kırıldı. Binanın ayakta kalan küçük bir parçası iş makinesi yardımıyla tehlike oluşturmayacak hale getirilirken, devrilen parçalar kepçeyle alınarak yol trafiğe açıldı. Bina sahibi Özen, bazı önlemler aldıklarını ancak birçok kez başvurmalarına rağmen izin verilmediği için binayı yıkamadıklarını söyledi. 

Sedef Topçu

Etiketler: çanakkale, çökme, tarihi bina

 

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