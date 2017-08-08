Tarihi binadan kopan parçalar restorandakilerin üzerine düştü: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında restorasyon çalışması yapılan tarihi bir binadan kopan duvar parçaları bitişiğinde bulunan restoranın bahçesinde yemek yiyenlerin üzerine düştü. Duvardan kopan tuğlalar nedeniyle 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 4 kadına ilk müdahaleyi burada yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 2 kişi tedbir amaçlı olarak Şişli Hadimiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Restorasyon yapan firma yetkililerden şikayetçi olacaklarını ifade eden restoran sorumlusu, “Bir müteahhit restorasyon yapmak için burada tadilata başladı. Ancak hem kendi işçilerinin güvenliği hem de çevredeki binalar için herhangi bir önlem almadı. 6-7 gün önce yukarı çalışma yaptıkları sırada tepemize kiriş parçaları düştü. Bunun ardından müteahhit gelerek maddi, manevi tüm zararı karşılayacağını ifade etti. Bizde bunun maddiyatla alakasının olmadığını, önemli olanın insan sağlığının olduğunu söyledik. Kendisi her türlü önlemi alacağını ifade etmişti. Ancak bugünkü yaşanan tablo ortada. 4 kadın müşterimiz masada oturuyordu. Yukarıdan düşen parçalar masada oturan müşterilerimizin kafasına düştü’’ diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Restorasyonun yapıldığı üç katlı tarihi binanın yaklaşık 10 yıl önce yandığı, alınan izinlerin ardından Mart ayında yenileme çalışmalarına başlandığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ve zabıta ekipleri inceleme başlattı.

Oğuzcan Yazar