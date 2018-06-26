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Tarihi binaya sprey boyayla yazılan yazılar tepki çekiyor

Denizli’de bulunan tarihi taş binalara sprey boyayla yazılan yazılar tepki çekiyor.

Tarihi binaya sprey boyayla yazılan yazılar tepki çekiyor

26 Haziran 2018 21:26

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan 7 tarihi taş binanın duvarlarına yazılan yazılar, binaların tarihi dokusuna zarar verirken, vatandaşların da tepkisini çekiyor.

Çivril Aşağı Mahallede bulunan ve 1892 yılında İngilizler tarafından yapılan, 1988 yılına kadar tren istasyonu olarak kullanılan tarihi taş binaların duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından yazılan yazılar tarihi binanın dokusuna zarar veriyor.

Daha önce depo olarak kullanılan binaların 2015 yılında Çivril Belediyesi tarafından TCDD’den satın alınmasının ardından geçen üç yıl içinde içki ve uyuşturucu kullananların meskeni haline geldiği belirtilirken, içki içmeye gelenlerin taş binaların önce cam ve kapılarını kırdığı sonra duvarlarına yazı yazarak zarar verdikleri ifade edildi. Durumu belediye ve emniyet güçlerine bildirdiklerini belirten mahalle sakinleri, “Asırlık binalar üç beş ayyaşın meskeni haline geldi. Akşamları gelip buralarda içki içiyorlar. Önce camları kapıları kırdılar daha sonra boyalar ile duvarlara sevgililerinin isimlerini yazarak mahvettiler. Bu binalar sit bölgesinde olduğu için çivi bile çakılamazken duvarları sprey boya ile rezil edildi” dediler.

1892 yılında İngilizler tarafından yapılan ve Çivril’i Sütlaç İstasyonu ile Afyonkarahisar’a bağlayan demiryolu hattı zarar ettiği gerekçesiyle 1988 yılında kapatılmıştı. 1988 yılına kadar istasyon binası olarak kullanılan taş binaların bazıları 2015 yılına kadar Tedaş tahsilat bürosu ve depo olarak kullanıldı. Tarihi taş binalar ile 54 bin metrekare arsa 2015 yılında Çivril Belediyesi tarafından satın alındı.  

Bülent Çakır
 

 

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