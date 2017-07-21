Diğer
Kategoriler

Tarihi caminin minaresi depremde yıkıldı

Ege Denizi’nde meydana gelen depremde Kos Adası'ndaki Defterdar İbrahim Efendi Camii’nin minaresi yıkıldı.

Tarihi caminin minaresi depremde yıkıldı

21 Temmuz 2017 04:25

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem Yunan adalarında da hasara yol açtı. Depremden en çok etkilenen İstanköy (Kos) Adası'ndaki bir caminin minaresi yıkıldı, büyük hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça ile Kos Adası arasında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu. Deprem sırasında Kos’un merkezinde bulunan Defterdar İbrahim Efendi Camii’nin minaresi yıkıldı, caminin içi, dışı ve bahçesinde de büyük hasar meydana geldi. Halen faaliyette olan cami, 1724 yılında Defterdar İbrahim Efendi tarafından yapılan, Platani köyündeki cami ile birlikte adada açık olan ve namaz kılınabilen iki camiden biri durumundaydı.

Bu arada, Kos’ta depremin ardından yerli halk ile tatilciler sokaklara döküldü. Büyük korkuya neden olan depremin ardından ilk belirlemelere göre bazı bölgelerde evler yıkılırken, Kos Marina’sının bulunduğu bölgede yollarda derin çatlaklar meydana geldi.

Etiketler: Bodrum, deprem, EGE DEPREM


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!