Tarihi çeşme 25 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Şehzadeler Belediyesi tarafından Dilşikar Camii önünde bulunan 438 yıllık tarihi çeşmede geçtiğimiz ay başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 25 yılın ardından yeniden akmaya başlayan tarihi çeşmede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeye Başkan Çelik’ in yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Belediye Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca ve Dilşikar Mahalle Muhtarı İhsan Uyar katıldı.

Dilşikar Camii önündeki 438 yıllık tarihi çeşmenin yaklaşık 25 yıl aranın ardından yeniden akmaya başladığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Geçtiğimiz aylarda burada yaptığımız bir açıklamada Şehzadeler ilçemizdeki 3 tane tarihi çeşmeyi ve Dilşikar Hatun Hamamı arkasında bulunan imar yolunu açarak tarihi dokuya uygun hale getireceğimizi ifade etmiştik. Bugünde bitmiş haliyle eserimizin başındayız. Bu çalışmalar kapsamında Şehzadeler Belediyesi olarak 3 tane tarihi çeşmeyi restore ettik. Mülkiyeti belediyemize ait olan bu tarihi çeşmenin 1579 yılında yapılmış olduğu kabul ediliyor. Şehzadeler Belediyesi olarak bu tarihi çeşmenin yeniden günümüze kazandırılması için rölöve ve restorasyon projelerinin İzmir 2’nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulundan onayını aldıktan sonra daha önce mezbelelik bir şekilde duran bu çeşmeyi aslına uygun bir şekilde restore ettik. Yaklaşık 25 yıldır akmayan bu tarihi çeşmeden yeniden su akmaya başladı. Bunun yanı sıra Tarihi Bedesten’in olduğu yerde de iki adet tarihi çeşme bulunuyordu. Bunlarında restorasyon çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bundan sonra da ilçemizdeki bu tür tarihi çeşmelerin restorasyon çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz. Şehzadeler bir tarih şehri, ecdadımızdan bize miras kalmış olan tarihi eserleri korumak onların restorasyonunu yapmak ve bizden sonraki nesillere bu önemli mirası aktarmak bizim için önemli bir görevdir. Bu vesile ile bugün restorasyon çalışmaları tamamlanmış olan 3 tarihi çeşme ile bir tarihi yolun ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da hem tarihi çeşme, hem Kurşunlu Han gibi büyük eserleri restore ederek halkımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi Erler Caddesinde bulunan eski Manisa evinin de restorasyon çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız ve oranın Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak kullanılması için hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

“Şehzadeler’de tarihi yapılar yeniden gün yüzüne çıkıyor”

Şehzadeler ilçesinde belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ile tarihi yapıların yeniden gün yüzüne çıktığını ifade eden Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise şunları söyledi: “Bu tarihi çeşmenin restorasyon çalışmalarına başlamadan önce de belediye başkanımız ile birlikte buraya gelerek inceleme fırsatımız olmuştu. Şehzadeler İlçesindeki tarihi eserlere sahip çıktıkları için Ömer Faruk Çelik Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarla Şehzadeler’de tarih yeniden gün yüzüne çıkıyor. Maddiyatın ön plana çıkmış olduğu günümüzde sokaklarda caddelerde çeşmelerin akıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Yapılan restorasyon çalışmasının ardından yeniden akmaya başlayan bu tarihi çeşmemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Şehzadeler Kaymakamlığı olarak biz bugüne kadar belediyemizin yaptığı çalışmalarda olduğu gibi bugünden sonra da yapacağı tüm çalışmalarda destekçisi olacağız. Şuan için çalışmaları devam eden birkaç tane daha tarihi eserimiz var inşallah en kısa sürede bu eserlerin yeniden hayata kazandırıldığı açılışlarda yine halkımız ile birlikte olacağız.”

“Tarihi çeşme, eski haline geri döndü”

Kendisinin de civar mahallelerde yaşaması nedeni ile tarihi çeşmenin eski mezbele halini hatırladığını ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç da, “İlçemizdeki bu güzel eserlerin yeniden hayata kazandırılmasında büyük emek veren belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyemiz modern şehirleşme çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda tarihimize de sahip çıkarak var gücüyle Şehzadeler’e hizmet etmeye devam ediyor. Bu mahallede yaşayan biri olarak çeşmenin eski halini de bilen bir insanım. Mahalle halkımız adına belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.