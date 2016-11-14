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Tarihi Eminönü Balıkçısı’nın katil zanlısı yakalandı

Tarihi Eminönü Balıkçısı’nın sahibi Selahattin Yıldırım’ı öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Abdullah P., adliyeye sevk edildi.

Tarihi Eminönü Balıkçısının katil zanlısı yakalandı

14 Kasım 2016 12:10

Şüphelinin, Yıldırım’ın eski çalışanı olduğu, Yıldırım’dan iş ve para istediği, olumsuz yanıt alınca öldürdüğü öğrenildi.

Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerindeki Eminönü otobüs duraklarında, 20 Ekim Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Tarihi Eminönü Balıkçısı’nın işletme sahibi Selahattin Yıldırım (42), silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda başından ve akciğerinden yaralanan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmişti.

SAKLANDIĞI EVDEKİ KANEPENİN ARKASINDA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan ve güvenlik kameraları üzerinden takibe başlayan polis, zanlının yakalanması için özel bir ekip kurdu. Soruşturma kapsamında yapılan takip çalışmalarına takılan şüpheli Abdullah P.’nin İzmir’de olduğunu tespit etti. Abdullah P.’nin, akrabasının evinde saklandığı ve 12 Kasım tarihinde saklandığı eve yapılan operasyon sırasında salondaki kanepelerin birinin arkasında gizlenmeye çalışırken yakalandı. Zanlının yaralama suçundan üç ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Zanlı Abdullah P., İzmir’deki işlemlerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

ESKİ PATRONUNDAN İŞ YA DA PARA İSTEDİ, ALAMAYINCA ÖLDÜRDÜ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, cinayet zanlısı Abdullah P., olay günü öğle saatlerinde Eminönü’nde bulunan eski patronunun yanına geldi ve çalışmak için iş ya da para istediği söyledi. Yıldırım’dan olumsuz yanıt alan Abdullah P., olay yerinden ayrıldı ancak olayın gerçekleştiği sırada yeniden eski patronunun yanına geldi ve talebini tekrar etti. Yeniden olumsuz yanıt alan Abdullah P. ile Yıldırım arasında önce sözlü tartışma, daha sonra da kavga başladı. Kavga sırasında üzerinde taşıdığı silahı ateşleyen Abdullah P., sekiz el ateş ederek, Yıldırım’ı başından ve akciğerinden olmak üzere vurdu ve olay yerinden kaçtı. Çevredeki bir hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinde sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

Etiketler: Selahattin Yıldırım, Tarihi Eminönü Balıkçısı


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