Tarihi eser kaçakçıları jandarmayı görünce kazma küreği bırakıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Zengen köyü yakınlarında bulunan dağlık arazide kaçak kazı yapıldığı yönünde duyum alması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, taşların arasında 6 metre derinliğinde tünelle karşılaştı. Kaçak kazı yapan şüphelilerin jandarmanın geldiğini önceden fark ederek, malzemeleri bırakıp kaçtı.

Jandarma kazı alanında kazma, kürek ile patlatma yapmak için kullanılan dinamit lokumu buldu. Tarihi eser kaçakçılarının olay yerinde bırakarak kaçtığı dinamit lokumu ise Karaman Emniyet Müdürlüğü bomba uzman ekibi tarafından patlatılarak imha edildi. Jandarma, kazıda kullanan malzemelere el koyarken, kaçak kazı yapan şahısları yakalamak çalışma başlattı

Mehmet Dağlı

