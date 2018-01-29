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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, 7 şüpheli yakalandı

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, 7 şüpheli yakalandı

29 Ocak 2018 18:15

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Tavşanlı ve Simav ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan arama ve kontrollerde 44 sikke, 2 mızrak ucu, 2 yüzük, 4 metal obje, 2 heykel, bir vazo, 6 topraktan yapılmış şamdan, Roma dönemine ait bir bileklik ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.C., R.K., R.T., A.R.O., M.E.D., U.Ö. ve K.K. sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

Hüseyin Efe

Etiketler: kaçakçılık, Kütahya, tarihi eser

 

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