Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'nde K.E, M.T. ve S.S.’nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak üzere Konya’ya gelecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri şahısların bulduğu adrese baskın düzenledi. Şüphelileri otomobil içerisinde durduran ekipler araç içerisinde yaptığı aramada; 42 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 1 adet yüzük ve metal parçası, 5 adet taş obje, 1 adet vazo, 1 adet küçük kandil, 4 adet cam bilezik, 1 adet demir anahtar, 1 adet kısa namlulu ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.E, M.T. ve S.S. ile birlikte ele geçirilen eserlerin adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.