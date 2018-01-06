Tarihi eser kaçakçısı 37 adet eserle yakalandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ikamet eden B.K. (52) isimli şahsın elinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu istihbaratını alan İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese yaptıkları operasyonla, B.K. ile birlikte farklı dönemlere ait 37 adet eser ele geçirdi.

İzmir Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda; 6 adet Helenistik döneme ait pişmiş toprak gözyaşı şişesi, 1 adet Geç Roma dönemine ait pişmiş toprak kandil, 1 adet Roma dönemine ait pişmiş toprak kase, 3 adet Helenistik döneme ait bronz ok ucu, 1 adet Osmanlı dönemine ait bronz mühür, 1 adet Osmanlı dönemine ait bronz yüzük, 1 adet Bizans dönemine ait kurşun haç, 2 adet Roma dönemine ait bronz obje, 2 adet Helenistik döneme ait bronz sikke, 10 adet Roma döneme ait bronz sikke, 4 adet Bizans dönemine ait bronz sikke olmak üzere toplam 32 adet eserin 2863 sayılı yasa kapsamında olduğu anlaşıldı.