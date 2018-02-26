Tarihi eser kaçakçısı yakalandı!

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin Savaştepe ilçesinde yaptıkları asayiş ve trafik uygulamasında durdurulan 45 plakalı bir aracın sürücüsü Y.A.’nın sürücü belgesi olmadığı ortaya çıkınca araçta arama yapıldı. Ön koltukta bulunan poşette 161 adet madeni para ve tarihi eser ele geçirildi. Aracın bagaj aramasında ayrıca metal detektörü ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçısı şüphelisinin daha önce 2010 yılında da hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Hüseyin Tokmak

