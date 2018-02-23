Tarihi eser ve vergi kaçakçılarına geçit yok! |Sakarya haberleri

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde tarihi eser ile akaryakıt ve vergi kaçakçılığı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirildi.

39 adet tarihi eser ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılığı ile alakalı olarak yapılan çalışmalarda 39 adet tarihi eser ele geçirildi, 3 şahsa ise adli işlem yapıldı. Akaryakıt ve vergi kaçakçılığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda da; Vergi Usul Kanununa Muhalefetten 13 ayrı akaryakıt istasyonunda denetim yapılarak 8 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, silah kaçakçılığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek 1 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.