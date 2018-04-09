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Tarihi eserleri satmaya giderken yakalandı

Bolu’da, polis ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda, Konya’dan İstanbul’a satılmak üzere götürülen 25 adet tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserleri satmaya giderken yakalandı

09 Nisan 2018 15:59

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik TEM Otoyolu’nda yaptıkları uygulamada İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdular.

Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada, 25 parça tarihi eser olduğu belirlenen obje ele geçirildi. Eserler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, araç sürücüsü 41 yaşındaki M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Faruk Çidem

 

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