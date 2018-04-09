Tarihi eserleri satmaya giderken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik TEM Otoyolu’nda yaptıkları uygulamada İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdular.

Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada, 25 parça tarihi eser olduğu belirlenen obje ele geçirildi. Eserler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, araç sürücüsü 41 yaşındaki M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Çidem