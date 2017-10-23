Tarihi Haliç Tersanesindeki vincin zirvesine böyle tırmandılar

Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak “350 metre” yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez arkadaşıyla beraber Beyoğlu’ndaki Tarihi Haliç Tersanesine tırmandı. Unkapanı Köprüsü'nün korkuluklarından sarkarak aşağıya inen daha sonra alana kaçak giriş yapan gençler, güvenliği atlatarak içeri sızdı.

Rahatça hareket eden gençler bir süre sonra cep telefonlarının ışıklarını açarak vince tırmanmaya başladı. Hiçbir önlem almadan dakikalarca vince tırmanan gençler, zirveye ulaşınca özçekim yaptı. Gençlerin kaydettiği o heyecan dolu bir o kadar da tehlikeli anlar ise aksiyon kamerasına yansıdı. Gençler bir süre sonra havanın kararmasıyla vinçten inerek gizlice alandan ayrıldı.

Doğan Can Cesur