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Tarihi Haliç Tersanesindeki vincin zirvesine böyle tırmandılar

Yavuz Sultan Selim Köprüsünün inşa halindeyken kulesine tırmanarak “350 metre” yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez arkadaşıyla beraber Beyoğlu’ndaki Tarihi Haliç Tersanesinin vincine tırmandı. Güvenliği atlatarak rahat bir şekilde içeriye giren gençler, yaklaşık 100 metre yüksekliği olan vincin tepesinde özçekim yaptı.

Tarihi Haliç Tersanesindeki vincin zirvesine böyle tırmandılar

23 Ekim 2017 09:13
Tarihi Haliç Tersanesindeki vincin zirvesine böyle tırmandılar - Tıkla İzle

Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak “350 metre” yükseklikte özçekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez arkadaşıyla beraber Beyoğlu’ndaki Tarihi Haliç Tersanesine tırmandı. Unkapanı Köprüsü'nün korkuluklarından sarkarak aşağıya inen daha sonra alana kaçak giriş yapan gençler, güvenliği atlatarak içeri sızdı.

Rahatça hareket eden gençler bir süre sonra cep telefonlarının ışıklarını açarak vince tırmanmaya başladı. Hiçbir önlem almadan dakikalarca vince tırmanan gençler, zirveye ulaşınca özçekim yaptı. Gençlerin kaydettiği o heyecan dolu bir o kadar da tehlikeli anlar ise aksiyon kamerasına yansıdı. Gençler bir süre sonra havanın kararmasıyla vinçten inerek gizlice alandan ayrıldı. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: Haliç Tersanesi, Pavel Smirnov, tırmandılar

 

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