Tarihi handaki çelik kapı söküldü

Müzikle ilgilenen Murat Çapkın, 1,5 ay önce Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait Pirinç Han'dan bir iş yeri kiraladı. İçeride bulunan değerli eşyaların çalınmaması için Çapkın iş yerine bir kapı sipariş etti. Beyaz olarak getirilen çelik kapı handaki herkesin dikkatini çekti. Hanın tarihi dokusunu bozduğu gerekçesiyle komşuları Çapkın'ı uyardı. Gelen tepkiler üzerine çelik kapıyı söken Çapkın, eski kapıyı taktı.

Geçici olarak çelik kapı taktırdığını ifade eden Çapkın, "Beyaz kapıyı ben de beğenmemiştim. Yeni kapı olana kadar muvakkat taktırmıştım. Aslında kapıyı taktırırken diğer kapının orijinalini bozmamıştık. Gelen tepkiler üzerine kapıyı kaldırdık. Şimdi yapacağımız görüşmelerle dokuya uygun bir kapı takacağız. Bu kapı çok konuşuldu. Onun için atmayı düşünmüyorum. Yan tarafta ressam komşumuz var. Onun resimlerini bu kapıda sergilemeyi düşünüyoruz" dedi.