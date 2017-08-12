Tarihi ilçede Erdoğan coşkusu yaşanıyor

Türkiye Okçuluk Vakfı ve Malazgirt Kaymakamlığı tarafından organize edilen Malazgirt Zaferi’nin 946. yıldönümü etkinlikleri için hazırlıklar yoğun şekilde devam ediyor. Günler öncesinden tarihi ilçeyi ziyaret edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için tarihi ilçeyi ziyaret edeceğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi’nin aynı Çanakkale Zaferi gibi her yıl kutlanacağını müjdelemesini sevinçle karşılayan Malazgirt halkı, adeta tarihi günlerini yeniden yaşamaya başladı.

Malazgirt Şoförler Odası Başkanı Celal Şahin Tekin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçemize geliyor olması bizi çok heyecanlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilçemize gelecek olması bizi Malazgirt halkını şoför esnafımızı çok heyecanlandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek isteğimiz ilçemizin il olmasıdır. Birde sayın Cumhurbaşkanımız ilçemize ayak basar basmaz, gerekli izinleri alırsak 1071 ruhuna uygun olsun diye 71 kurban kesmek istiyoruz" dedi.

Malazgirt aşiret reisi ve kanaat önderi Mehmet Reşat Ergün, "İlçemize yeni bir bayram yaşatacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçemize geliyor olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Şuanda Malazgirt halkı büyük bir sevinç içerisindedir. Tüm halkımız sayın Cumhurbaşkanımızdan tek beklentisi vardır. Artık il olmasını istiyoruz ve il olmasını inşallah büyük bir heyecanla bekliyoruz. İlçemizin Sayın Cumhurbaşkanımızla canlanacağını ve il olacağını da biliyoruz. Malazgirt tarihi ile bile olsa il olmaya değerdir" dedi.

Malazgirt’in en eski esnaflarından ve kanaat önderi Hacı Orhan Mollavelioğlu ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın davasına inananlardanız. Anadolu’nun kapısı Malazgirt’te açılmıştır. Alparslan’ın ruhu rahat etsin diye on layık bir şey olması lazım. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağına da eminin. Malazgirt halkı vatanın milletinin yanındadır. Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla Çerkez’iyle nasıl o gün Alparslan’la bütünleşmiş İslam adına bütünleşmiş ise Bugun de aynı bütünleşme Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde tekrar yaşanacaktır. Irkçılıkla milliyetçilikle bu iş bitmez. Kıblemiz bir kitabımız bir Allah’ımız birdir" dedi.

84 yaşındaki Hacı Mehmet Türeli ise "Sayın Cumhurbaşkanımız Alparslan diyarına hoş gelmiştir. ben 84 yaşındayım, buraya gelen tüm devlet büyüklerimiz bize il sözü verdi. Hiçbiride sözünü yerine getirmedi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bize il sözü verir ve bizi il yapar" dedi

Veysel Eşin