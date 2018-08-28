Tarihi kampanya ile vatandaşlar uygun fiyata konut sahibi olacak

Emlak sektörü Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yeni bir tarihi kampanyaya imza attı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla konut sektöründe hayata geçirilecek olan kampanyayı açıkladı.

İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, İlbank Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetkin, KONUTDER Başkanı Altan Elmas, İNDER Genel Başkanı Nazmi Durbakayım, İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, TMB Başkanı Mithat Yenigün ile kampanyaya katılan şirketlerin yöneticileri katıldı.

“Projelerin satış fiyatı üzerinden bir kere başta yüzde 10 indirim yapılacak”

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut sektöründeki kampanya ile birlikte projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kampanyanın özü şu; projelerin satış fiyatı üzerinden bir kere başta yüzde 10 indirim yapılacak. Yani 500 bin liraysa buna yüzde 10 indirim yapılacak 450 bin liraya fiyat inecek. Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu, altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize veya altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın verdiği peşinat kadar yansıması daire bedelinden düşülecek. Yine 12’inci ve 24’üncü aylarda yüzde 15’lik ara ödemeler söz konusu geriye kalan 120 aylık tutar içinse aylık 0,98 vade farkıyla yüzde 60’lık kısım için banka ve kefil olmadan yüklenicilerimiz kendi bünyesinde kredilendirme yapacaklar. Dairenin totaline baktığımızda yaklaşık yüzde 84 vade farkına geliyor. Yani bugün faiz oranlarının yüzde 2’lerde olduğunu düşünürseniz yine çok büyük bir fedakarlık var.”

“Bugün sektörümüzün kazanma günü değil bugün fedakarlık günü”

Bakan Kurum, sektörün daha önce olduğu gibi bugün de farklı bir kampanya ile bir fedakarlık örneği gösterdiğini kaydederek, “Vatandaşların da gayrimenkulun gerçekten ülkemizde her zaman değerlendiğini ki bu fedakarlıkla kazanmama ihtimallerinin olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla artık hem ekonomiye bir değer anlamında hem sektöre hem de alıcıların kazanması anlamında çok önemli bir kampanya. Bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Bizim Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 Aralık süreciyle devam eden şu anda da ekonomik kuşatmayla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde, bu milli duruş bu milli birlik, milli seferberlik birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız etmeye de devam edecek. Bizim bugün sektörümüzün kazanma günü değil bugün fedakarlık günü” diye konuştu.

“Kampanya 100 bin konutu içeriyor; 31 Ekim’e kadar sürecek”

Kampanyanın 31 Ekim 2018 tarihine kadar süreceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kampanyanın 100 bin konutu kapsadığını belirterek, “Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak. 31 Ekim'e kadar sürecek. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz” dedi.

Kampanyanın milli ekonomimize katkı sağlaması amaçlanıyor

Sektörün önde gelen kuruluş ve şirketlerinin hayata geçireceği yeni kampanya ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımlarının da milli ekonomimize katkı sağlaması amaçlanıyor. Önceki kampanyada faiz indirimi 500 bin liraya kadar olan kredilerde geçerliyken bu kampanyada bir limit olmayacak. ABD menşeili ürün kullanılmayacak. 12’inci ve 24’üncü aylarda yüzde 15'lik ara ödeme olacak. Kampanyada banka ve kefalet olmayacak. 120 ayda yüzde 0.98’lik bir vade farkı uygulanacak.

Rıfat Fırat

