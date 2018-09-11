Tarihi kampanyaya destek sürüyor

İnşaat sektörünün önemli markalarından Ortadoğu Grup, geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu konut edinme kampanyasına destek vererek, satıştaki tüm projelerini devletin sunduğu şartlara çekti. Yapılan bilgilendirmede Grup, İstanbul’un en çok prim yapan bölgelerinden Sancaktepe’de inşaatını tamamladığı ve yaşamın devam ettiği Resim İstanbul projesindeki kampanyasıyla yüzde 10 İndirim, yüzde 10 peşinat ve 10 yıl 0,98 vade oranı ile Resim İstanbul’a yatırım yapmayı düşünenlerin yüzünü güldürecek bu kampanya pek çok fırsatı da beraberinde getirirken, hemen teslim avantajından faydalanmak mümkün.

1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin bulunduğu Resim İstanbul’da, 1+1 daire satışları tamamlanırken; yüzde 81,3’ü açık alanlara ayrılan proje, insan odaklı peyzaj düzenlemesi, geniş yeşil alanları, büyüleyici göleti ile dikkat çekerken, sosyal donatı alanları da mevcut. Resim İstanbul’da dinlenme locaları, pergolalar, tenis kortu, açık ve kapalı yüzme havuzu, bisiklet ve yürüyüş yolları ile çocuk oyun parkları, tematik bahçeler ve açık hava sineması bulunuyor.

Grup’un İstanbul’daki Alibeyköy’de hayata geçirdiği bir diğer projesi olan Resim Yeni Nesil Eyüp’te geçerli kampanya da yüzde 10 indirim, yüzde 10 peşinat ve 10 yıl 0,98 vade oranı ile daireler hemen teslim edilip, tapuları hemen verileceği belirtilirken, büyüklüğü 114-151 metrekare arasında 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 222 daire ve 9 ticari üniteden oluşan projenin öne çıkan özelliklerinden biri de; yüzde 73’ünün yeşil ve açık alana ayrılmış olması. Projede ayrıca; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, kapalı otopark ve 24 saat güvenlik personeli eşliğinde kontrollü giriş çıkışlar aktif ve güvenli bir yaşam sunuyor.

Grup, İstanbul'un hızla gelişen bölgesi Kağıthane'de hayata geçirdiği Resim Mod Kağıthane projesinde de aynı şartlar dahilinde dev kampanyaya destek verdiğini bildirirken, projede 71-201 metrekare arasında değişen modern mimari çizgilere sahip 1+1, 2+1, 3+1 daireler ile bahçe kullanımlı daire seçenekleriyle birlikte aktif bir site yaşamı sunacak olan kafe, açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness, sauna, buhar odası gibi aktiviteler bulunuyor.

Ortadoğu Grup’un kampanyaya destek verdiği bir diğer proje de Kâğıthane’de hayata geçirilen Resim Modern. Proje, İstanbul’un hızla gelişen bölgelerinden biri olan Kağıthane’deki merkezi konumuyla dikkat çekerken, projede bulunan misafir odası, müzik odası, kapalı havuz, parti odası, bilardo salonu, fitness center, yemek odası, sinema salonu, sauna, toplantı odası gibi alanlar da konut sahiplerinin kullanımına sunuluyor.