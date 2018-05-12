Tarihi Kentler Birliğinin Meclis Toplantısı Kastamonu’da başladı

“Tarihi Kentler Birliği’nin Kuruluşu ve Gelişme Süreci” başlığı altında Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşmaları Meclis Toplantısının açılışı Ilgaz Dağı Milli Parkında gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şuana kadar Tarihi Kentler Birliğine başkanlık yapan Belediye Başkanlarından çok şeyler öğrendiklerini ve Türkiye’ye çok şeyler kattıklarını anlatarak, “İnsan yaşıyorsa bir şehirde, yaşadığı yerden bellidir medeniyete nasıl baktığı. Dolayısıyla kentlerimizdeki bu güzel mimarları, o dokuyu, o yaşadığımız sevdiğimiz insanların yaşadığı ve bizlere tarihten iz bırakan şehirlerimizin estetiğini adeta bizlere bu başkanlarımız öğretmişlerdir” dedi.

TKB’nin bir okul gibi öğretici olduğunu belirten Çiftçi, “2,5 yıldır Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği yapıyorum. Bu okuldan ben çok şey öğrendim. Sadece 2,5 yılda. Gerçekten çok şeyler öğrendim ve öğrendiklerimi de şehrimde uygulamaya başladım. İnşallah bundan sonra yeni görev anlayışıyla bu sevda bizde de başladı. İnşallah geçmişte büyüklerimizin bırakmış olduğu bu mirası biz, birlik olarak şehrimizin ve Türkiye’mizin çok zengin olan coğrafyası, çok zengin olan kültürel mirası, ecdadımızın yaşam boyunca yaşama yolculuk yaparken bırakmış olduğu bu değerli varlığı önce farkındayız. Bunları sonradan ortaya çıkarttılar zaten, çıkartmaya da devam ediyoruz. İnşallah yaşatılması ve geleceğe taşınması noktasında da bizde bu çeşmeden su içeceğiz, bu taşına altına elimize koyacağız, gövdemizi sokmaya hazırız” diye konuştu.

Çiftçi, şunları kaydetti: “Gerçekten Türk medeniyetine başkentlik yapmış ve tabiat güzelliği bakımından gerçekten dorukta olan ve aynı şekilde Selçuklu ve Anadolu Beylikleri bunun yanında Osmanlı’nın iz bırakmış olduğu bu güzel şehir Kastamonu’da bizleri ağırlayan Belediye Başkanımız Tahsin Babaş ile toplantımıza iştirak eden Valimiz Yaşar Karadeniz’de ve diğer görevlilere teşekkür ediyorum”

“Türkiye’de envanter çalışmaları yüzde 99 tamamlandı”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise, “Kastamonu, Türkiye’nin kültürel miras yönünden bizdeki bugün ki envanter kayıtlarına göre 2 bin 159 tescilli kültür varlığımız bulunuyor. Bunun yaklaşık 2 bini sivil mimarlık örneği yapıları oluşturuyor. 13 yılda belediyelerimiz, valilerimiz iyi diyaloglar kurarak bunun 564’ünün proje ve uygulamasını yapmışız. Kastamonu’ya gittiğiniz zaman bunu her yerde görebiliyorsunuz. Kastamonu’nun büyük bir kısmı kültürel miras olarak ayağa kalktı. İnşallah bundan sonrada devam edecek” şeklinde konuştu.

Türkiye’de envanter çalışmalarının yüzde 99 tamamlandığını anlatan Kurt, “İllerimizin, ilçelerimizin çok şükür kültürel miras envanterleri tamamlandı. Yüzde 99 envanterlerimiz tamamlandı. Burada yapacağımız şey valilerimizin başkanlığında, büyükşehir belediye başkanlarımızın başkanlığında, belediye başkanlarımızın başkanlığında bir strateji plan yapmak. İlimizde, ilçemizde, beldemizde yapacağımız bu strateji plan kültürel mirasın ne şekilde ayağa kaldırılacağı yani korunacağıdır. Bununla ilgili planlama yapmak gerekiyor. 3 yıllık, 5 yıllık veya 10 yıllık, önceliğimizde kim, nerede, ne zaman, nasıl yapacağız şeklinde olmalıdır. Bunun en güzel örneklerinden birisini Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte Gaziantep’te birlikte çalışarak yaptık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin artık kültürel miras olarak ayağa kalktığına işaret eden Kurt, şöyle konuştu: “Uşak’ta bir müze yaptık, Dünyanın en güzel müzelerinden birisi oldu. Afyon’da yaklaşık 300 tane evi restore ediyoruz, ayrıca yetmedi oraya da müze yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye’nin her tarafında varız. İnşallah işbirliğiyle bundan sonraki çalışmalarımızı da devam ettireceğiz”

“Kastamonu anlatılmaz yaşanır”

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu’nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının tesadüf olmadığını belirterek, “Kastamonu, gerçekte de bunu hak eden bir şehir. Kastamonu’yu tanıyan, Kastamonu’yu bilen herkes bunun farkındadır” dedi.

Böyle bir kentte yapılan bu toplantıyı önemli bulduğunu söyleyen Vali Karadeniz, “Kastamonu, bir tabir vardır anlatılmaz yaşanır. Bunu yapacağımız gezi ile göreceksiniz” diye konuştu.

“Türkiye, Dünya devletleri arasında uygarlığın oluşturulduğu ülkedir”

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen TKB’nin 18 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Aidiyet sorularının daha az sorulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sözen, “Kimim, neyim, hangi toprakların çocuğuyum sorusu eskisinden daha sık sorulmuyor. Türkiye dünya devletleri içinde bir numaralı uygarlığın oluşturulduğu ülke olarak farklı bir kültür, farklı bir gelecek rolüdür” diye konuştu.

“Gastronomi Han Projesini hayata geçireceğiz”

Temelleri 18 yıl önce Kastamonu’da atılan Tarihi Kentler Birliğini bir kez daha 18 yıl sonra Kastamonu’da ağırlamaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyduğunu belirten Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Biz tarihimizle her zaman övünüyoruz. O kadar çok tarihi eserimiz var ki burada da özellikle sivil mimari açısından tarihi eserlerimizde Türkiye’de 11. sırada bulunuyoruz. Yaklaşık bin 800 civarında tarihi yapıtımız bulunuyor. O nedenle bizim bunu korumada, kollamada, özellikle gelecek nesillere aktarmada en büyük destekçimiz yine Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfımızla Kültür ve Turizm Bakanlığımızdır” dedi.

Kastamonu’nun tarihi ve kültürel dokusunun olması gerektiği yere ulaştırabilmeyi tek amaç edindiğini belirten Başkan Babaş, “Ben, 25 yıldır belediyeciyim. Belediyenin çeşitli kademelerinde görev aldım ama en çokta bu görev Belediye Başkanı olduğumda nasip oldu. Tabii ki ekimizle de çok güzel çalışmalar yapmaya başladık. Yaptığımız çalışmaların projelendirilmesini, planlamasının büyük çoğunluğunu kendi ekibimizle yapıyoruz. Bu konuda çok iyi mimar ve mühendislerimiz var. Onları da yetiştirmeye devam ediyoruz. Çünkü biz, bu işte süreklilik istiyoruz. Hiçbir zaman bu vizyonumuzdan ve bu anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Kastamonu’daki bu tarihi dokuyu restore etmeye, gün yüzüne çıkartmaya ant içtik ve devam ediyoruz” diye konuştu.

Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen hocamızın Türkiye’de diğer illere olduğu gibi Kastamonu’ya da büyük katkılarının olduğunu belirten Başkan Babaş, “Özellikle son yapacağımız Gastronomi Han Projesinde yine Metin Sözen hocamız destek vereceğini söyledi. Bizim için çok önemli bir proje, inşallah birlikte bunu da yapma imkanı buluruz” şeklinde konuştu.

Ayrıca toplantının başlangıcında Kastamonu’nun tarihi ve kültürel yapısını anlatan tanıtım filmi izlettirildi.