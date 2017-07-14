Tarihi kongreye Anadolu Üniversitesi ev sahipliği yaptı

Başkan adayı çıkmadığı için iki kez ertelenen Eskişehirspor’un Olağanüstü Genel Kurul Kongresi sonuçlandı. Nesine.com Eskişehir Basket Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, Eskişehirspor’un da yeni başkanı seçildi.

Konuyla ilgili konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptığı açıklamada, “Eskişehirsporumuz bugün birlik, beraberlik içerisinde örnek bir kongre gerçekleştirdi. Bu kulübe gönül veren bütün taraftarımızı, kongre üyelerimizi, divanı ve eski başkanlarımızı tebrik ediyorum. Büyük bir olgunluk içerisinde şehrin tüm paydaşlarının, eski başkanların ve yöneticilerin bir araya geldiği dostluk havasında geçen güzel bir kongre oldu. Spor camiasına ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürece katkı sunan başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz Anadolu Üniversitesi olarak şimdiye kadar Eskişehirsporumuza verdiğimiz tüm desteği bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceğiz. Eskişehirspor ve Anadolu Üniversitesi bu şehrin çok önemli markalarıdır. İnşallah önümüzdeki yıl birlik ve beraberlik içerisinde Eskişehirsporumuzu Süper Lig’de göreceğiz” ifadelerini kullandı.