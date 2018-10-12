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Tarihi köprüde yapılan çalışmada yeni bulgular ortaya çıktı

Tarihi köprüde yapılan çalışmada yeni bulgular ortaya çıktı
Tarihi köprüde yapılan çalışmada yeni bulgular ortaya çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve dünya mirası listesine giren Justinianus köprüsünde devam eden restorasyon çalışmalarındaki kazılarda, taş üzerine işlenmiş haç işareti işlemesi bulundu.

Adapazarı ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan 429 metre uzunluğunda, 12 kemerli 'Justinianus Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sırasındaki kazılarda yeni buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Sakarya'nın en eski tarihi eserlerinden, Ayasofya ile aynı yaşta olan Justinianus Köprüsü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeyi başardı. Köprünün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilebilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve 29 milyon TL'ye mal olacak restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında köprüde devam eden kazılarda ise yerin birkaç metre derinliğinde üzerine haç işareti işlenmiş taş başlık bulundu. Taş başlık incelenmek üzere Sakarya Müzesi'ne götürüldü.

 

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