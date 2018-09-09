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Tarihi Kozan Kalesi’nde orman yangını

Tarihi Kozan Kalesi’nde orman yangını
Tarihi Kozan Kalesi’nde orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Kalesi eteklerindeki zeytinlik alanda orman yangını çıktı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kozan Kalesi eteğindeki zeytinlik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede bahçesi bulunan vatandaşlarda ellerinde çalı ve süpürgeler ile yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangının soğutma çalışması devam ediyor. Yangının 5 dönümlük zeytinlik alanı kül ettiği öğrenildi. 

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.  

Emre Bozdemir

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