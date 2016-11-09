Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dünya Sağlık Turizmi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Ahmet Savaşan’ın imzaladığı sistem, KKTC’deki hekimler ile sağlık kuruluşlar uluslararası platformda tanınmasını sağlayacak

KKTC 87 ÜLKEDEN SAĞLIK TURİSTİ ALACAK

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; yüz seksen ülkeden elli binin üzerinde turizm profesyonelini bir araya getirerek WTM Uluslararası Turizm Fuarı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk olarak YDÜ Hastanesi ve hekimlerinin, 87 ülke, 148 ofisi birbirine online bağlayan Map2heal sistemi tarafından akredite edildiğinin Dünya’ya duyurulduğu bildirildi.

“AKREDİTASYON İLK OLARAK ON KURULUŞA GENİŞLETİLECEK”

TÜBİTAK projesi olarak hayata geçirilen ve dünyada sağlık turizminin gelişmesi için tarihi bir adım olarak nitelendirilen Map2heal sistemi ile ilgili olarak Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, önümüzdeki haftalarda ona yakın tüp bebek merkezi ve özel hastanenin de sistem tarafından akredite edileceğinin müjdesini verdi. Dünya Sağlık Turizmi Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın da katılımı ile KKTC’de gerçekleştirilecek törenle akredite edilecek sağlık kuruluşlarının Map2hel sistemine dahil edileceğini söyleyen Ataoğlu, bu sayede KKTC’de Sağlık Turizminin büyük bir ivme kazanacağına vurgu yaptı.

“KKTC, SAĞLIK TURİZMİ PAZARINDAN HAK ETTİĞİ PAYI ALABİLECEK”

Sistemin sağlık turistleri yanı sıra, doktorlar ile daha kolay iletişime geçilebilmesini, etkin hasta takibi, tetkik gönderme gibi konularda çok büyük avantajlar sunduğunu vurgulayan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, KKTC’nin bu sistem sayesinde Sağlık Turizmi pazarından hak ettiği payı alabileceğini söyledi.

“MAP2HEAL SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞMESİ YOLUNDA DÖNÜM NOKTASI”

YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Savaşan dünyada sağlık turizminin gelişmesine büyük katkı yapacağına inanılan Map2heal sistemine YDÜ Hastanesi’nden sonra, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin ve ardından da hazırlığını tamamlayan diğer özel sağlık kuruluşlarının akredite edilecek olmasının KKTC’de sağlık turizminin gelişmesi yolunda önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti. Aynı zamanda bu sistem sayesinde Kuzey Kıbrıs’ın Dünya’nın her yerinden daha fazla turist hasta tarafından tercih edileceğini söyledi. Hastaların sistem ile bulundukları yerden gidecekleri şehirdeki doktorları ve hastaneleri online olarak seçebileceklerini belirten Savaşan, hastaların sağlık sigortalarının nerede geçerli olduğunu görebileceklerini ve sorularına kendi dillerinde yanıt alabileceklerini de sözlerine ekledi.