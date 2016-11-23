Çukurova'nın bereketli topraklarını sulamak, Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınlarını kurtarmak ve elektrik üretimi için 1956 yılında Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çok miktarda toprak sular altında kaldı.

Son yıllarda kuraklık nedeniyle yağışların az olması ve baraj gölündeki suyun sulama kanalları vasıtasıyla tarım arazilerine dağıtılmasıyla birlikte, gölün su seviyesi de gözle görülür biçimde azaldı.

Suların çekilmesiyle, Çukurova ilçesindeki yaklaşık 150 yıllık Topalak Mahallesi Mezarlığı da gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 150 cenazesinin bulunduğu mezarlıkta, yıllara ve suya meydan okuyan onlarca mezar taşı dikkat çekti.

Topalak Mahallesi eski Muhtarı Erol Salcan (64), babaannesinin mezarının da burada olduğunu belirterek mezarlık suyla kaplı olduğu zaman su kıyısından dua ettiklerini ancak şimdi mezar taşlarının yanına inebildiklerini kaydetti. Mezarlığın taşınması için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını anlatan Salcan, “Burada cenazesi olanlar burayı biliyorlar, yabancılar pek bilmiyorlar. Bölgenin yakınlarındaki köprü açıldıktan sonra insanlar burayı tanıdı, daha önce kimsenin haberi yoktu. Bu bölge normalde çok kalabalık olur. Piknikçiler gelir genelde. Gelip giden dua yaparsa hepsi bu” diye konuştu.

Mahallede sütçülük yapan Reşit Nacar (40) ise mezarlığın unutulmaya yüz tutmuş bir yer olduğuna değinerek, “Yeni kuşaklar burayı hiç bilmiyor. Kuşaklar geçtikçe kaybolup gidecektir, kendi haline terk edilmiş. Onlar (cenazeler) ulaşacağı yere ulaşmışlar. Burayı taşırsak hazır düzenimiz de bozulur. Köyün geçim kaynağı balıkçılık. Kepçe, iş makinası gelse buradaki düzen de kaçacak. Şikayet eden yok” dedi.

Nuri Pir