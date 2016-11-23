Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Tarihi mezarlık sular çekilince gün yüzüne çıktı

Tarihi mezarlık sular çekilince gün yüzüne çıktı

Adana'da 60 yıl önce sular altında kalan bir mezarlık, Seyhan Baraj Gölü'nün kuraklık nedeniyle çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.


23 Kasım 2016 16:18

Çukurova'nın bereketli topraklarını sulamak, Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınlarını kurtarmak ve elektrik üretimi için 1956 yılında Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin yapılmasıyla birlikte bölgedeki çok miktarda toprak sular altında kaldı.

Son yıllarda kuraklık nedeniyle yağışların az olması ve baraj gölündeki suyun sulama kanalları vasıtasıyla tarım arazilerine dağıtılmasıyla birlikte, gölün su seviyesi de gözle görülür biçimde azaldı.
Suların çekilmesiyle, Çukurova ilçesindeki yaklaşık 150 yıllık Topalak Mahallesi Mezarlığı da gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 150 cenazesinin bulunduğu mezarlıkta, yıllara ve suya meydan okuyan onlarca mezar taşı dikkat çekti.

Topalak Mahallesi eski Muhtarı Erol Salcan (64), babaannesinin mezarının da burada olduğunu belirterek mezarlık suyla kaplı olduğu zaman su kıyısından dua ettiklerini ancak şimdi mezar taşlarının yanına inebildiklerini kaydetti. Mezarlığın taşınması için herhangi bir girişimde bulunmadıklarını anlatan Salcan, “Burada cenazesi olanlar burayı biliyorlar, yabancılar pek bilmiyorlar. Bölgenin yakınlarındaki köprü açıldıktan sonra insanlar burayı tanıdı, daha önce kimsenin haberi yoktu. Bu bölge normalde çok kalabalık olur. Piknikçiler gelir genelde. Gelip giden dua yaparsa hepsi bu” diye konuştu.

Mahallede sütçülük yapan Reşit Nacar (40) ise mezarlığın unutulmaya yüz tutmuş bir yer olduğuna değinerek, “Yeni kuşaklar burayı hiç bilmiyor. Kuşaklar geçtikçe kaybolup gidecektir, kendi haline terk edilmiş. Onlar (cenazeler) ulaşacağı yere ulaşmışlar. Burayı taşırsak hazır düzenimiz de bozulur. Köyün geçim kaynağı balıkçılık. Kepçe, iş makinası gelse buradaki düzen de kaçacak. Şikayet eden yok” dedi. 

Nuri Pir

Etiketler: adana, Seyhan Baraj Gölü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç