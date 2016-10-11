Fatih Belediyesi ve bir gıda firması işbirliğinde Muharrem ayı dolayısıyla tarihi Mısır Çarşısı’nda bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Aşure Etkinlikleri'nde 11 bin vatandaşa aşure dağıtıldı. Geleneksel hale getirilen etkinlik, Muharrem ayı sebebiyle duaların okunmasıyla berekete ve paylaşmaya vurgu yapılarak başladı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de vatandaşlara aşure ikram ettiği etkinlikte turistler de aşureye yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar dağıtılan aşureden alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken turistler ilk defa yedikleri aşureyi çok beğendiklerini dile getirdi. Kazanlardaki aşurenin üzerine narlardan yapılan Türk bayrağı ise vatandaşların beğenisini kazandı.

“Ülkemizin barışa, huzura kavuşmasını temenni ediyorum”

Türkiye’nin her yerinden gelen insanların Mısır Çarşısı’nda buluştuğunu dile getiren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaklaşık 11 bin insana dağıtılacak bir hazırlık var. Bu vesileyle ülkemizin, barışa, huzura kavuşmasını temenni ediyorum buna da vesile olur ümidiyle bugün bu etkinliğimizi başlattık. Farklı gıda maddelerinin bir tencere içerisinde kaynatıldığında nasıl güzel bir tada ulaştığını görüyoruz. Bu aslında dünyanın kazan olup bizim de içinde olan taneler olduğumuz şeklinde de düşünülebilir. İnsanların barış, huzur içerisinde yaşadıklarında da bunun özel bir tadı olduğunu düşünüyoruz. Aşure de bir anlamda benim için öyle” dedi.

Aşureler vatandaştan tam not aldı

Bu tür etkinliklerin yapılmasının çok güzel olduğunu belirten Arif Yamak , “Her zaman bu tür etkinlerin olmasını temenni ederiz. Muharrem Ayı’nın da İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aşurenin tadına henüz bakamadım, şimdi bakacağım. Fatih Belediyesi’ne böyle bir etkinlik düzenlediğinden dolayı teşekkür ediyorum. Başkandan da çok memnunuz, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Mısır Çarşısı’nda dağıtılan aşurenin tadına bakan Melek Türk, “ Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Allah kabul etsin. Aşurenin tadı çok güzel, harika” diye konuştu. Turistler ise ilk kez aşure yediklerini söyleyerek, tadını çok beğendiklerini belirtti.

Mehmet Başa

İSTANBUL