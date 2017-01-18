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Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği

Tarihi Mısır Çarşısının çatısında bulunan jeneratörden çıktığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu. Çatıya çıkan esnaf yangına hortumla su tutarak müdahale etti.

Tarihi Mısır Çarşısında yangın paniği

18 Ocak 2017 14:05
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği - Tıkla İzle

Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda bulunan jeneratörden çıktığı iddia edilen yangın tarihi çarşıda büyük paniğe neden oldu. Çarşı esnafı durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada çatıya çıkan esnaf yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yangına hortumla su tutarak müdahale eden esnaf yangını kontrol altına aldı. Kısa süre sonra itfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yangın sonrası bölgede elektriklerin kesildiği öğrenildi. 


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