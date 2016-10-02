Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü’nün altında geçen Dicle Nehri'nde 5 gün önce toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Suların da azalmasıyla iyice belirgenleşen ve köprü altında biriken ölü balıklar bölgeye çocuklarıyla beraber gelen vatandaşları korkutuyor. Ziyaretçi akınına uğrayan tarihi köprüye gelen vatandaşlar balık ölümlerinin nedenini bilmemekle beraber, ölümlerin suyun azalmasından kaynaklı olabileceğini dile getirdi. Kirlilikten de şikayetçi olan vatandaşlar yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını istiyor.

Barajdan gelen suyun kesilmesiyle balık ölümlerinin başladığını belirten kafe çalışanı Mustafa Turan, “Barajdan gelen suyu kestikleri için böyle oluyor. Su azaldıktan sonra her taraf çöp oluyor, kötü kokular geliyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Bu su sayesinde tarla sahipleri de tarlalarını suluyor. En kötüsü de balıklarımız ölüyor. Ölümler 4-5 gündür sürüyor. Herkes de görüyor. Tarihi değerlerimizi de göz önünde bulundurursak, bu değerler de kirleniyor. Bu hem insanlara hem de hayvanlara zarar veriyor. Yetkililerden suyun bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Emrah Kızıl