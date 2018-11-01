Tarihi rekor! Cumhuriyet döneminin en yüksek rakamı

Bakan Pekcan, Adana Müze Kompleksi'nde Ekim ayı ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracatının yüzde 13.1 artışla 15 milyar 732 milyon dolara ulaştığını belirterek, "2017 yılının Ekim ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 65.4 iken, bugün yüzde 96.7 oldu. Bugün çok özel ve güzel bir gün.

Dünyada korumacılık politikalarının yükseldiği, küresel ekonomi savaşlarının arttığı bir dönemde ihracatımız, artmaya devam ediyor. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarıdır. İnşallah bunun devamı da gelecektir. Yeni yıla kadar 170 milyar dolara ulaşacağımızı görüyoruz" dedi.

Küresel olarak ekonomik dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini ve bakanlık olarak bu süreçlerde çözüme odaklı çalıştıklarını belirten Bakan Pekcan, “En çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya oldu. En çok ithalat yaptığımız ülkeler ise Rusya, Almanya ve Çin oldu. Yeni, potansiyeli olan pazarlar aramaya devam edeceğiz. Hükümet ve ihracat ailemiz, bir bütün olarak tüm hedefleri yakalayacağız. 100 günlük eylem planında yerli paralarla ihracatımızı da teşvik ediyoruz. Ekim ayında Türk Lirası ile ticaret hacmimiz yüzde 35 artışla. 9.8 milyar TL'ye ulaşmış bulunmaktadır” diye konuştu.

Adana Müze Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Akdeniz Tekstil İhracatçıları Birliği Koordinatör Başkanı Ali Uğur Ateş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili İbrahim Pektaş da katıldı.

Ticaret Bakanlığı 2018 yılı Eylül ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Bakanlığın idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayı ihracatımız 15 milyar 732 milyon dolar, ithalatımız ise 16 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat arttı, ithalat azaldı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 13,07 artarak 15 milyar 732 milyon dolar, ithalat, yüzde 23,54 azalarak 16 milyar 261 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 9,06 azalarak 31 milyar 933 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 92,81 azalarak 529 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,7 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Ekim ayında yüzde 65,4 iken, 2018 yılı Ekim ayında yüzde 96,7 olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,9 oranında artış ile 166 milyar 809 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,8 oranındaki artış ile 234 milyar 48 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 5,5 oranında artarak 400 milyar 857 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,3 oldu.

En fazla ihracat ‘Ham madde (Ara mallar)' grubundan yapıldı

2018 yılı Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat ‘Ham madde (Ara mallar)' (7 milyar 358 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla ‘Tüketim malları' (6 milyar 455 milyon dolar) ve ‘Yatırım (Sermaye) malları' (1 milyar 842 milyon dolar) grupları takip etti.

En fazla ithalat ‘Ham madde (Ara mallar)' grubundan yapıldı

2018 yılı Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat ‘Ham madde (Ara mallar)' (12 milyar 774 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla ‘Yatırım (Sermaye) malları' (2 milyar 30 milyon dolar) ve ‘Tüketim malları' (1 milyar 369 milyon dolar) grupları takip etti.

En fazla ihracat yapılan fasıl ‘Motorlu kara taşıtları' oldu

2018 yılı Ekim ayında en çok ihraç edilen ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları' faslını (2 milyar 543 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' (1 milyar 480 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik' (1 milyar 153 milyon dolar) ihracatı takip etti.

En fazla ithalat yapılan fasıl ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları' oldu

2018 yılı Ekim ayında en çok ithal edilen ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler' faslını (3 milyar 861 milyon dolar), ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' (1 milyar 980 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik' (1 milyar 323 milyon dolar) ithalatı takip etti.

2018 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 464 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 75 milyon dolar) ve İtalya (879 milyon dolar) izledi. 2018 yılı Ekim ayında en fazla ithalat yapılan ülke Rusya (1 milyar 909 milyon dolar) olurken, bu ülkeyisırasıyla Almanya (1 milyar 559 milyon dolar) ve Çin (1 milyar 366 milyon dolar) izledi. 2018 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat ‘Deniz Yolu' (10 milyar 851 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu' ulaşımı (2 milyar 702 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu' (1 milyar 681 milyon dolar) izledi.

2018 yılı Ekim ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ‘Mal Mukabili Ödeme' (10 milyar 393 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ‘Vesaik Mukabili Ödeme' (2 milyar 22 milyon dolar) ve ‘Peşin Ödeme' (1 milyar 731 milyon dolar) takip etti.

2018 yılı Ekim ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat ‘Mal Mukabili Ödeme' (7 milyar 909 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ‘Peşin Ödeme' (5 milyar 418 milyon dolar) ve ‘Vadeli Akreditif' (756 milyon dolar) takip etti.

Ekim ayında 12,8 milyar TL vergi Gümrük İdarelerince tahsil edildi. Gümrük İdareleri tarafından 2018 yılı Eylül ayında 14 milyar 320 milyon TL, 2018 yılı Ekim ayında 12 milyar 781 milyon TL vergi tahsil edildi. 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 459 milyar 350 milyon TL oldu. Aynı dönemde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler 109 milyar 569 milyon olup, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 23,85 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında toplam aktif firma sayısı 1 milyon 881 bin 825 iken, Ekim ayında 7 bin 193 adet artarak 1 milyon 889 bin 18 oldu. Ekim ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 49 bin 322, bildirim sayısı ise 14 milyon 103 bin 350 oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısında yüzde 15,13'lik artış, bildirim sayısında da yüzde 8,09'luk bir artış oldu. Ekim ayında esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 744 bin 479 iken, toplam işyeri sayısı ise 1 milyon 877 bin 568 oldu. 2018 yılı Ekim ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,44 artarak 12.011'e ulaşmıştır. Aynı dönemde kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 709 bin 726 oldu. Eylül ayı itibariyle, yüzde 50 faiz indirimli ve yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkâr sayısı 485 bin 866 iken, kredi bakiyesi 30 milyar 548 milyon 823 bin TL olarak gerçekleşti.