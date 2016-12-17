Tarihi evleri restore ederek Efeler halkının hizmetine sunan Efeler Belediyesi bu kez de Zafer Mahallesi’nde bulunan Rum Hamamı için kolları sıvadı. İlk inşa tarihinin 15. Yüzyıl olduğu tahmin edilen tarihi hamam için Aydın Müze Müdürlüğü gözetimde kazı çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi yaptığı kazıda yol kotundan 2 metre aşağıya indi.,

Türkiye’nin her toprağının çok değerli olduğunu ve toprak altında kalmış bir sürü tarihi mekan olduğunu ifade eden ve çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Belediye olarak Hasan Efendi Mahallemizde bulunan tarihi iki evi restore ederek birini kafeterya birini de kültür sanat evi olarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Veysipaşa Mahallemiz’de bulunan ve 1930’lu yıllarda inşa edilen Macaroğlu Konağı’nda ve Köprülü Mahallemizde bulunan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekli Efeler Konağı’mızda da restorasyon çalışmaları sürüyor. Bu konaklardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçemizi tanıtıcı metaryellerin olacağı, sergi alanı ve müze gibi birçok alanda vatandaşımıza hizmet vermek üzere açılışını gerçekleştireceğiz. Tarihi Rum Hamamı’nda da çalışmalarımız titizlikle sürüyor. Tarihi bir mekanı gün yüzüne çıkartıyoruz ve kadınlarımızın ilmek ilmek örgü örmesi gibi biz de santim santim dikkatli bir şekilde kazarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Evvelâ millete tarihini, asîl bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz’ sözünde de belirttiği gibi bütün medeniyetlerin anası olan önemli topraklarda yaşıyor ve tarihimize önem veriyoruz” dedi.

Murat Uçkaç