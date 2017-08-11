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Tarihi Saat Kulesi artık zamanı göstermiyor

Yozgat'ta 1900'lü yılların başında yapılan ve yüz yılı geçkin bir süredir zamanı gösteren Tarihi Saat Kulesi'nde bulunan saatler ilgisizlikten durdu.

Tarihi Saat Kulesi artık zamanı göstermiyor

11 Ağustos 2017 12:18

Geçen seneye kadar düzenli olarak bakımı ve yağlaması yaptırılan Yozgat'ın simgesi olan Tarihi Saat Kulesi, şimdilerde kaderine terk edilince zaman da durdu. Son günlerde çalışmayıp duran Saat Kulesi'nin saatlerinin tekrardan çalıştırılması için vatandaşlar yetkililerin saatlerle ilgilenmelerini istiyor.

Saat Kulesi'nin saatlerinin çalışması için yetkililerin devreye girmesi gerektiğini söyleyen Durak Güven,"Sadece son günlerde değil daha öncelerde de aynı şekilde duruyordu. Saat Kulesi'nin altında eskilerden saatçi Niyaz vardı. Rahmetli olunca Saat Kulesi'nin düzeni kaçtı. Tarihi bir eserimiz ve çok eski, yapılışını ben bilemiyorum. Saatlerin çalışması daha iyi olur. Önceleri yarım saatte bir saatte çanı çalardı. Ama ne olduysa ilgilenen olmadı böylece kaldı. Meydan yerinde bir saat kuleniz olacak çalışmayacak çok çirkin bir durum, saat kulesinin bir fonksiyonu kalmıyor. Yetkililerin bu işe el atmaları lazım. İlgilenirlerse çok memnun oluruz. Kolunda saati olmayan Saat Kulesi'ne bakıyor" dedi.

Nizamettin Çiftçi ise "Yozgat'ın simgesi olan Tarihi Saat Kulemiz çalışsa iyi olur. Ustası yok ustası olmazsa saatler kurulmazsa zaten çalışmaz. Yetkililere sesleniyorum, Yozgat'ın tarihi eseri kör kalmasın, çalışsın" şeklinde konuştu. 

Bahadır Muhlis Gökgül


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