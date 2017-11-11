Tarihi Sinop Cezaevinde klip çekildi

Sinop Tarihi Cezaevindeki klip çekimleri yaklaşık 3 gün sürdü. Klibin bir kısmı Sabahattin Ali koğuşunda çekildi. Kurgunun en kısa zamanda bitirilip dinleyicilerle buluşturacağını belirten Fahri Demirsöz, albümündeki diğer parçalarını da kliplendireceğini ifade etti. Klibinin çekimlerinde emeği geçenlere teşekkür eden ve Muhteşem İstanbul Türküsü, Dranas, Gürgen Meşe Dağları ve Boyabat’ın Pirinci ve Boyabat’ın Pirinci Dünya’da Tek Birinci" türkülerini de Kültür ve Turizm Bakanlığına onaylattıran Fahri Demirsöz, bu türkülere de en kısa zamanda klip çekeceğini söyledi.

Önceki yıllarda ulusal televizyon kanallarında program yapan Fahri Demirsöz, birçok sanatçıya beste veriyor.

Osman Aksu