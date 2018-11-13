Tarihi sokağı alevler aydınlattı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.44'te Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma G.'ye ait park halindeki 63 PU 426 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tarihi evlerin yanındaki otomobilde çıkan yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.