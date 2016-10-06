Yangın, Akşehir Kileci Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap ve kerpiç evlerin olduğu sokakta Fatma Yaşayan’a (75) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Dar sokakların bulunduğu mahalleye park halindeki araçlar nedeniyle zor ulaşan itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evdeki tüpün patlaması korkuya sebep oldu. Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak bitişiğindeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Restorasyon çalışmaları yapılan sokaktaki tarihi evler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanmaktan kurtuldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemal Filiz