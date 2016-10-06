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Tarihi sokakta çıkan yangın korkuttu

Konya’nın Akşehir ilçesinde restorasyon çalışmalarının yapıldığı, tarihi ahşap ve kerpiç evlerin olduğu sokakta çıkan ev yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü.


06 Ekim 2016 10:15

Yangın, Akşehir Kileci Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap ve kerpiç evlerin olduğu sokakta Fatma Yaşayan’a (75) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Dar sokakların bulunduğu mahalleye park halindeki araçlar nedeniyle zor ulaşan itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evdeki tüpün patlaması korkuya sebep oldu. Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alınarak bitişiğindeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Restorasyon çalışmaları yapılan sokaktaki tarihi evler itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanmaktan kurtuldu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemal Filiz

Etiketler: Konya, tarihi bina, yangın


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